В Подмосковье загорелся завод по производству свинца «Фрегат»

В подмосковном Воскресенске возник пожар на заводе по производству свинца «Фрегат»

В городе Воскресенск Московской области загорелось нежилое здание по улице Кирова, дом 3, строение 6, сообщили в ГУ МЧС по Московской области. По данным онлайн-сервиса карт «Яндекс.Карты», по этому адресу находится крупнейший металлургический завод «Фрегат», производящий свинец.

В 22:39 мск пожар был локализован на площади 100 кв. м. Для тушения привлекли четыре единицы техники и 12 человек, информации о пострадавших нет.

Как сообщил телеграм-канал «112» со ссылкой на свои источники, возгорание возникло в цеху по производству аккумуляторов, эту же информацию подтвердили ТАСС в экстренных службах. Пожару был присвоен второй ранг сложности. «Фрегат» — крупнейший в России производитель вторичного свинца.

Портал msk1.ru со ссылкой на очевидцев сообщал, что в районе пожара распространился едкий запах в связи с тем, что горит производственное металлокаркасное здание. Житель Воскресенска рассказал порталу, что из-за пожара «все как будто желтое».

25 марта также произошел пожар на строительной площадке на Пресненской набережной возле бизнес-центра «Москва-Сити». Общая площадь возгорания составила 40 кв. м, спустя полчаса его потушили, при инциденте никто не пострадал.