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На стройплощадке возле «Москва-Сити» произошел пожар

МЧС: на стройплощадке возле «Москва-Сити» произошел пожар

На стройплощадке возле «Москва-Сити» произошел пожар
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Пожар произошел на строительной площадке на Пресненской набережной возле бизнес-центра «Москва-Сити». Об этом РБК сообщили в городском управлении МЧС.

О пожаре стало известно около 14:00 мск. На территории стройплощадки по адресу Пресненская набережная, 8, стр. 1, загорелись строительные конструкции. Общая площадь пожара составила 40 кв. м. Спустя полчаса его потушили.

При инциденте никто не пострадал, уточнили в пресс-службе.

О том, что на стройке около «Москва-Сити» произошел пожар, писал телеграм-канал Mash. По его данным, на территории стройплощадки загорелась трансформаторная будка.

Теги
«Москва-Сити» Москва Пожар
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