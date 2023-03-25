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На стройплощадке возле «Москва-Сити» произошел пожар
МЧС: на стройплощадке возле «Москва-Сити» произошел пожар
Пожар произошел на строительной площадке на Пресненской набережной возле бизнес-центра «Москва-Сити». Об этом РБК сообщили в городском управлении МЧС.
О пожаре стало известно около 14:00 мск. На территории стройплощадки по адресу Пресненская набережная, 8, стр. 1, загорелись строительные конструкции. Общая площадь пожара составила 40 кв. м. Спустя полчаса его потушили.
При инциденте никто не пострадал, уточнили в пресс-службе.
О том, что на стройке около «Москва-Сити» произошел пожар, писал телеграм-канал Mash. По его данным, на территории стройплощадки загорелась трансформаторная будка.