Три человека погибли в ДТП в Воронежской области

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 82,97 (+0,42) Инвестиции, 22 мар, 16:22 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 76,96 (+0,12) Инвестиции, 22 мар, 16:22
Что происходит с криптовалютами на фоне банковского кризиса Pro, 09:14
Сократить издержки без потери контроля: как оптимизировать малый бизнес РБК и СберБизнес, 09:06
Гросси исключил создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС Политика, 08:59
В Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство Политика, 08:49
Инфляция, кризис, цены на газ: что будет определять ставки мировых ЦБ Pro, 08:46
«Я начальник — ты дурак». Как коллективы превращаются «в банки с пауками» Pro, 08:41
Как умный дом изменил представления людей о комфорте. Тест РБК и Ростелеком, 08:39
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Три человека погибли в ДТП в Воронежской области Общество, 08:32
Минздрав допустил рост числа военно-учебных центров в медвузах в 4 раза Общество, 08:26
Платья из пульверизатора, нейросети и дипфейки: 10 громких трендов за год РБК и Omoda, 08:10
Politico сообщило о разногласии Берлина и Парижа из-за ядерной энергии Политика, 08:01
Грузовые авиаперевозки в России упали до уровней начала 2000-х Бизнес, 08:00
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:00
Медведев назвал Россию и Украину одной страной «в разных квартирах» Политика, 07:52
Общество ,  
0 

Три человека погибли в ДТП в Воронежской области

В Воронежской области в ДТП с «Газелью» погибли три человека
Фото: ГУ МЧС по Воронежской области
Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

В Калачеевском районе Воронежской области произошло ДТП, столкнулись автомобили ВАЗ и «Газель», сообщает управление МЧС по региону.

Столкновение автомобилей произошло в 07.40 мск, в селе Заброды. Дорогу после ДТП не перекрывали.

«Это ДТП с участием легкового автомобиля с автобусом организации «Агроэко», которая перевозила людей на работу. », — сказал представитель Единой дежурной диспетчерской службы ТАСС.

По его словам, в результате столкновения три человека погибли и шестеро пострадали.Погибшие — пассажиры и водитель легкового автомобиля ВАЗ.

Материал дополняется

Теги
Воронежская область ДТП погибшие пострадавшие
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter