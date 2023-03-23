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Три человека погибли в ДТП в Воронежской области
В Воронежской области в ДТП с «Газелью» погибли три человека
В Калачеевском районе Воронежской области произошло ДТП, столкнулись автомобили ВАЗ и «Газель», сообщает управление МЧС по региону.
Столкновение автомобилей произошло в 07.40 мск, в селе Заброды. Дорогу после ДТП не перекрывали.
«Это ДТП с участием легкового автомобиля с автобусом организации «Агроэко», которая перевозила людей на работу. », — сказал представитель Единой дежурной диспетчерской службы ТАСС.
По его словам, в результате столкновения три человека погибли и шестеро пострадали.Погибшие — пассажиры и водитель легкового автомобиля ВАЗ.
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