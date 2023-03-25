Авиакомпания Qazaq Air приостановит рейсы из Казахстана в Новосибирск

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air с 26 по 29 марта приостановит рейсы из Астаны и Усть-Каменогорска в Новосибирск, сообщил перевозчик.

В компании объяснили это тем, что авиационные власти России не выдали разрешения на выполнение международных регулярных полетов по этим направлениям. Пассажирам вернут деньги за билеты.

По информации с сайте Qazaq Air, самолетами компании с 26 по 29 марта можно прилететь в российские Екатеринбург и Омск, рейсы в эти города не отменяли.

Полеты по маршрутам Астана — Новосибирск и Усть-Каменогорск — Новосибирск Qazaq Air приостанавливала и в прошлом году. В октябре это объяснили невыдачей разрешения Росавиацией. Источник РБК, близкий к российским авиавластям, объяснял, что Qazaq Air не дали разрешение ради соблюдения паритета коммерческих прав для российских авиакомпаний.

В марте рейс в Новосибирск, запланированный на 12 число, отменили из-за отсутствия страхового покрытия полетов над территорией России. По той же причине с 11 марта приостанавливал полеты в страну крупнейший авиаперевозчик Казахстана Air Astana.