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Qazaq Air приостановила полеты по двум маршрутам в Новосибирск

Qazaq Air приостановила полеты по двум маршрутам из-за невыдачи разрешения Росавиацией
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Авиакомпания Qazaq Air с 30 октября приостановила полеты по маршрутам Астана — Новосибирск и Усть-Каменогорск — Новосибирск, сообщается на сайте перевозчика.

Причина — невыдача «разрешения авиационных властей Российской Федерации на выполнение международных регулярных полетов по данным направлениям».

Компания пообещала полностью возместить пассажирам стоимость приобретенных на отмененные рейсы билетов. В случае если они были куплены напрямую в Qazaq Air, следует писать на почту info@flyqazaq.com. Если покупка была совершена в агентстве, то необходимо обратиться по месту приобретения билетов.

В пресс-службе Росавиации отказались от комментариев.

Источник РБК, близкий к российским авиавластям, объясняет, что Qazaq Air разрешение не выдано с целью соблюдения паритета коммерческих прав для российских авиакомпаний.

Qazaq Air выполняет полеты по Казахстану и за рубеж. Среди других российских направлений — Екатеринбург (три раза в неделю), Казань (два раза в неделю), Омск (три раза в неделю). Билеты по этим направлениям доступны к покупке.

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