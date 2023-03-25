Минобороны отчиталось об уничтожении за сутки трех артустановок Krab
Минобороны России сообщило об уничтожении на Украине трех самоходных артиллерийских установок (САУ) Krab польского производства за сутки. Об этом заявил официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков.
Две САУ были уничтожены на Купянском направлении. Потери в живой силе ВСУ на этом направлении составили 60 человек. Еще одна САУ Krab уничтожена на Запорожском направлении.
В направлении Красного Лимана за сутки убиты до 125 украинских военнослужащих, а также три БМП и РСЗО «Град». На Донецком направлении потери украинских сил превысили 380 человек за сутки.
Накануне Минобороны отчиталось об ударе по украинскому ангару с беспилотниками в районе населенного пункта Сухой Лиман в Одесской области. Также российские войска уничтожили склад с боеприпасами подразделений «Иностранного легиона», склад находился в районе населенного пункта Константиновка в ДНР. В Запорожской области в районе Степного уничтожена американская радиолокационная станция (РЛС) контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.