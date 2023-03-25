МВД: один человек получил ранение в результате перестрелки в Махачкале

Один человек ранен в результате перестрелки в Махачкале

Перестрелка между группой молодых людей произошла в центре Махачкалы в пятницу, есть один раненый. Об этом говорится в телеграм-канале МВД Дагестана.

«Приблизительно в 22:00 в дежурную часть поступило телефонное сообщение о том, что на улице Дзержинского в Махачкале <…> произошла перестрелка между группой молодых людей», — говорится в сообщении.

Стрельба производилась из пневматического оружия. Стрелявшие скрылись с места происшествия. С ними уехал раненый, он стал дожидаться скорой помощи. На место стрельбы приехало шесть нарядов полиции.

В августе, в результате стрельбы в селе Алмак Казбековского района Дагестана ранения получили четыре человека. Среди раненых один сельский депутат, заместитель имама села, житель села и бывший подполковник полиции. Имена пострадавших, как и причина перестрелки, неизвестна.