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В дагестанском селе при стрельбе пострадали заместитель имама и депутат

Вид на село Алмак
Вид на село Алмак (Фото: Муса Салгереев / ТАСС)

В дагестанском селе Алмак Казбековского района произошла стрельба, в результате которой ранены четыре человека. Об этом РБК сообщил глава села Мухудин Салаев.

«В результате стрельбы в селе Алмак четыре человека ранены. Среди раненых один сельский депутат, заместитель имама села, житель села и бывший подполковник полиции. Бывший сотрудник полиции сейчас в реанимации, за его жизнь борются врачи», — сказал Салаев.

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При этом Салаев не называет имен депутата и имама. Причина стрельбы неизвестна.

В пресс-службе ГУ МВД по Дагестану подтвердили факт стрельбы. РБК направил запросы в пресс-службу Минздрава региона и в СУ СК России по республике.

В ноябре прошлого года в дагестанском селе Аметеркмахи произошла стрельба, в ходе которой убили имама местной мечети. Еще два человека получили ранения.

Конфликт произошел из-за земельного спора. Местные жители пытались остановить стрелявшего, в ходе потасовки его ударили ножом, он скончался.

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