НАТО проведут учения у границы Калининградской области

Польша вместе с союзниками по НАТО проведет учения у реки Вистула Спит вблизи границы с Калининградской областью. Об этом сообщает агентство PAP.

Учения пройдут с 27 марта по 31 марта. В учениях примут участие сухопутные войска, инженерные войска, а также военно-морской флот. От других стран НАТО в учениях примет участие одна батальонно-тактическая группировка.

Всего в учениях примет участие 2500 военнослужащих. Также будут задействованы 500 единиц техники и вооружения.

Учения пройдут не только у Вистула Спит, но и в Морджевине, авиабазе в Малборке и в порту Гдуния. Войска отработают форсирование реки при помощи инженерных войск.

В феврале войска НАТО провели совместные учения в Адриатическом море. В них приняли участие авианосец ВМС США USS George Bush, итальянский авианосец ITS Cavour, испанский универсальный десантный корабль-авианосец Juan Carlos I, американский эсминец USS Delbert D. Black, ракетный крейсер USS Leyte Gulf и итальянский эсминец ITS Caio Duilio.