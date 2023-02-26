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Страны НАТО провели совместные учения в Адриатическом море

Шестой флот ВМС США: страны НАТО провели совместные учения в Адриатическом море

США и страны НАТО провели совместное учение в Адриатическом море, сообщает шестой флот Военно-морских сил США в Twitter.

В акватории находятся атомный авианосец ВМС США USS George Bush, итальянский авианосец ITS Cavour, испанский универсальный десантный корабль-авианосец Juan Carlos I, американский эсминец USS Delbert D. Black, ракетный крейсер USS Leyte Gulf и итальянский эсминец ITS Caio Duilio.

В своем сообщении шестой флот назвал проведение учений «демонстрацией взаимной приверженности НАТО». Оно направлено на обеспечение «безопасности и стабильности в регионе».

В июне 2022 года в Балтийском море прошли ежегодные военные учения НАТО Baltops 2022. Они были приурочены к 500-летию Военно-морских сил Швеции.

В маневрах принимали участие 14 стран НАТО и государства-партнеры Швеция и Финляндия, а также более 7 тыс. военнослужащих, 75 самолетов и 45 кораблей, в том числе американский авианосец USS Kearsarge.

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