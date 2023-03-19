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Кадыров напомнил о значении слова «дон»

Рамзан Кадыров: слово «дон» необходимо для связи слов в предложении
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Слово «дон», которое употребляет в своей речи глава Чечни Рамзан Кадыров, необходимо для связи слов в предложении. Об этом он заявил в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

Журналист Павел Зарубин спросил у Кадырова, что означает слово. «Это для связки слов. <...> Это значения не имеет, просто для связки слов говорю. И акцент, что я чеченец, тоже обозначаю этим. И больше ничего», — ответил глава Чечни.

Кадыров регулярно употребляет слово «дон» в своей речи. В июне 2021 года телеканал ЧГТРК «Грозный» опубликовал в Instagram (принадлежит корпорации Meta Platforms, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России) отрывок из эфира длительностью 2 минуты 45 секунд. За это время Кадыров сказал «дон» 31 раз.

Глава Чечни пояснял, что «дон» — это аналог фразы «дуй хьунан». «Я для связки слов говорю, как «короче говоря», — отмечал он.

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Рамзан Кадыров Чечня слово

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года
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