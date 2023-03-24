Курский губернатор сообщил об обстреле села Гордеевка
Роман Старовойт: село Гордеевка в Курской области попало под обстрел ВСУ
Село Гордеевка на карте
Село Гордеевка Кореневского района Курской области попало под обстрел, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.
Пострадавших и повреждений нет, но в населенном пункте нарушено электроснабжение.
Ранее сегодня под обстрел попало село Плёхово Суджанского района. По словам Старовойта, там также никто не пострадал, но было нарушено электроснабжение.
С начала военной операции Курская, Белгородская области и другие граничащие с Украиной российские регионы регулярно подвергаются обстрелам, в них действует средний уровень реагирования, а также бессрочный высокий уровень террористической опасности.