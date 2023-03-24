Курский губернатор сообщил об обстреле села Гордеевка

Роман Старовойт: село Гордеевка в Курской области попало под обстрел ВСУ

Село Гордеевка на карте (Фото: Яндекс.Карты)

Село Гордеевка Кореневского района Курской области попало под обстрел, сообщил в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт.

Пострадавших и повреждений нет, но в населенном пункте нарушено электроснабжение.

Ранее сегодня под обстрел попало село Плёхово Суджанского района. По словам Старовойта, там также никто не пострадал, но было нарушено электроснабжение.

С начала военной операции Курская, Белгородская области и другие граничащие с Украиной российские регионы регулярно подвергаются обстрелам, в них действует средний уровень реагирования, а также бессрочный высокий уровень террористической опасности.