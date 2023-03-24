Старовойт заявил о обстреле села Плёхово в Курской области

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В Курской области под обстрел попало село Плёхово Суджанского района. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Среди жителей никто не пострадал, но из-за обстрелов нарушено электроснабжение населенного пункта», — написал Старовойт.

Он добавил, что как только обстановка в селе станет безопасной, энергетики приступят к ремонту повреждений. Также повреждения получили два жилых дома.

20 марта Старовойт сообщал об обстреле окрестностей сел Гуево и Горналь, которые также находятся в Суджанском районе. По его словам, украинские военные «целились в том числе по вышкам связи». После обстрела не было ни пострадавших, ни разрушений.

С начала военной операции Курская, Белгородская области и другие граничащие с Украиной российские регионы регулярно подвергаются обстрелам, в них действует средний уровень реагирования.