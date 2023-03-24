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В Чувашии нашли и изъяли мясо с сибирской язвой

Сотрудники Роспотребнадзора изъяли зараженное сибирской язвой мясо в Чувашии
Фото: СУ СК РФ по Чувашской Республике
Фото: СУ СК РФ по Чувашской Республике

Местонахождение зараженного сибирской язвой мяса в Чувашии удалось установить, сообщает региональное управление СК.

«Мясо было сбыто двум жительницам республики для личного потребления. В настоящее время все обнаруженное мясо изъято сотрудниками Роспотребнадзора по Чувашской Республике для исследования и утилизации. В зонах, где оно хранилось и обнаружено, организованы карантинные и профилактические мероприятия», — говорится на сайте ведомства.

15 марта глава Чувашии Олег Николаев сообщил о госпитализации двух человек с сибирской язвой в Цивильском муниципальном округе республики. Позже минздрав региона заявил о третьем заразившемся.

Сибирская язва — опасная инфекционная болезнь, которой могут заражаться как животные, так и люди. Для заболевания характерна интоксикация, развитие воспаления кожи, лимфатических узлов и внутренних органов, появление карбункулов на коже.

Летальность кожной формы заболевания составляет 10–20%, а при легочной может превышать 90%.

В Россельхознадзоре Чувашии предположили, что причиной стал незаконный убой нелегально купленного животного — быка, не стоявшего на учете в ветеринарной службе. Его кормили зерном неизвестного происхождения и не вакцинировали от сибирской язвы.

В республике возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 249 УК РФ (нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений). В СК уточнили, что «житель деревни Старое Акташево Цивильского муниципального округа Чувашской Республики в личном подсобном хозяйстве забил на мясо принадлежащую ему одну голову крупного рогатого скота — бычка, зараженного сибирской язвой». Мясо забитого больного животного после этого продали. В результате сибирской язвой заразился сосед подозреваемого, участвовавший в забое быка, его жена и еще один житель деревни.

Позже в Подмосковье госпитализировали двух человек с подозрением на сибирскую язву — один из них приехал в регион из Чувашии. В итоге диагноз не подтвердился. Роспотребнадзор исключил угрозу эпидемического распространения сибирской язвы.

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