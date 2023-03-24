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На мемориальном кладбище в Мытищах попрощались с Владимиром Чуровым

Прощание с экс-главой ЦИК Владимиром Чуровым прошло на мемориальном кладбище в Мытищах

На федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах завершилась церемония прощания с бывшим главой ЦИК России Владимиром Чуровым, передает корреспондент «РИА Новости».

Фото:Станислав Красильников / ТАСС Вдова Владимира Чурова Лариса с сыном Евгением Фото:Станислав Красильников / ТАСС Лидер партии &laquo;Коммунисты России&raquo; Максим Сурайкин Фото:Григорий Сысоев / РИА Новости Посол России в Китае Андрей Денисов и научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков (слева направо) Фото:Сергей Петров / Global Look Press

Проститься с Чуровым пришли друзья и коллеги: члены ЦИК Евгений Шевченко, Константин Мазуревский, Александр Курдюмов и Борис Эбзеев, зампред Центризбиркома Николай Булаев, член СПЧ Александр Брод, депутат Госдумы и бывший зампред ЦИК Леонид Ивлев, замминистра иностранных дел Александр Грушко, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов и другие.

Грушко на церемонии передал родным умершего соболезнования от главы МИД Сергея Лаврова. Министр назвал Чурова «видным государственным деятелем, талантливым организатором и руководителем», который в последние годы курировал проведение избирательных процессов в других странах. Сам Грушко отметил «самый серьезный и глубокий вклад» бывшего главы ЦИК в развитие избирательной системы.

Чуров умер 22 марта на 71-м году жизни. Он был председателем ЦИК с 2007 по 2016 год, в 2011-м его переизбрали на второй срок. На этом посту его сменила Элла Памфилова. После отставки с поста главы ЦИК Чуров был назначен послом по особым поручениям МИДа, позже ему присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла. В его обязанности на этой должности входило наблюдение за выборами в зарубежных странах.

Оппозиция критиковала Чурова за отсутствие реакции на сообщения о нарушениях в ходе выборов. Его отставка была одним из требований протестующих во время митингов против фальсификаций на думских выборах в 2011 году. Сам Чуров говорил, что обвинения в фальсификациях против него означают обвинения и в адрес 1,5 млн россиян, которые работают в избиркоме.

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Владимир Чуров ЦИК прощание Мытищи кладбище
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