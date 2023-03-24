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В Москве объявили штормовое предупреждение из-за риска половодья

Вильфанд: в Москве и области объявили штормовое предупреждение из-за риска половодья
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве и области с 25 по 28 марта объявлено штормовое предупреждение из-за значительного подъема воды в реках и риска половодья, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Прогнозируется, что произойдет затопление речных пойм и расположенных в них некапитальных строений и участков дорог», — пояснил метеоролог. Уровень воды в водоемах может подняться на 1–2 м, предупредил он.

Вильфанд отметил, что подъем может произойти в реках Москва, Протва, Нара, Искона, Озерна и других, а также что период штормового предупреждения может быть продлен.

22 марта синоптик прогнозировал, что 24–26 марта в Москве пройдут «приличные» дожди, но днем будет тепло. Сейчас в столичном регионе наблюдается «апрельская погода», фиксируются показатели температуры значительно выше климатической нормы, поэтому в начале апреля в регионе сойдет снег, отмечал Вильфанд.

Теги
Роман Вильфанд половодье Москва реки
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