Вильфанд пообещал москвичам «дружную весну»

В пятницу и в выходные дни в Москве ожидается дождливая погода при температуре воздуха до плюс 10-13 градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Такие погодные условия называют «дружной весной», добавил синоптик.

По словам Вильфанда, в пятницу, субботу и воскресенье (24-26 марта) прогнозируются «приличные» дожди, при этом днем будет тепло. Такие осадки приведут к быстрому таянию снега.

Синоптик отметил, что сейчас в столичном регионе наблюдается «апрельская погода», поскольку фиксируются показатели температуры значительно выше климатической нормы.

В то же время на севере России — от Кольского полуострова до Таймыра — весна в ближайшие дни будет сопровождаться снегом и метелью, сообщили в Гидрометцентре. В Архангельской области с 22 по 24 марта прогнозируется гололедица.

При этом температура на всем северном побережье будет выше климатической нормы на 1-4 градуса, но концу недели похолодает, и температура, напротив, станет ниже нормы, также на 1-4 градуса. Исключением станет Мурманская область, где местами температура понизится до минус 18-24 градусов.

В центре погоды «Фобос» отметили, что повышение температуры в Сибири приведет к быстрому таянию снега, и «талая вода хлынет в русла рек и на улицы городов». Вильфанд также говорил, что в десяти регионах страны существует риск затоплений в период весеннего половодья.