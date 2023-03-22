Вильфанд рассказал, когда в Москве и области растает снег

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 82,54 (+0,17) Инвестиции, 21 мар, 16:29 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 76,84 (-0,4) Инвестиции, 21 мар, 16:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:57
«Магнит» приостановит работу Magnit Pay Бизнес, 11:55
США предложили Словакии 12 вертолетов после передачи Киеву МиГ-29 Политика, 11:54
Какие решения в сфере информационной безопасности доступны для бизнеса РБК +, 11:52
В Москве завершили утверждение трассировки Бирюлевской линии метро Город, 11:51
В НХЛ назвали невероятным сейв российского вратаря «Айлендерс». Видео Спорт, 11:50
SoftBank все-таки избавляется от Arm. Когда состоится IPO Pro, 11:47
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Как накопить на отпуск, подушку безопасности и безбедное будущее РБК и банк Ренессанс, 11:46
В Екатеринбурге произошел пожар в здании первого музея Ельцина Политика, 11:45
На «Авито» внедрили новую функцию для ускорения продаж квартир РБК Недвижимость, 11:43
В Чувашии выявили третий случай заражения сибирской язвой Общество, 11:43
Криптокомпании США «завалили» банки Швейцарии предложениями партнерства Крипто, 11:37
Российский вратарь вернулся из Англии в норвежский клуб Спорт, 11:27
Райффайзенбанк повысил минимальную сумму валютных переводов до $50 тыс. Финансы, 11:26
Общество ,  
0 

Вильфанд рассказал, когда в Москве и области растает снег

Вильфанд: снежный покров в Москве и области растает в начале апреля
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Снежный покров в Москве и области сойдет в начале апреля, этому будут способствовать теплая погода и дожди, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«К началу следующей недели высота снега будет небольшая. По расчетам, снег сойдет, — не в Москве, конечно, в городе его почистили хорошо, а в естественных условиях, — к середине первой декады апреля», — сказал Вильфанд.

По словам синоптика, этому помогут дождь и теплая погода, которые прогнозируются 24 марта — в пятницу и в выходные в Москве ожидается дождливая погода, температура воздуха поднимется до плюс 10–13 градусов.

По словам Вильфанда, в пятницу, субботу и воскресенье (24–26 марта) прогнозируются «приличные» дожди, при этом днем будет тепло. Синоптик отметил, что уже сейчас в столичном регионе наблюдается «апрельская погода», так как фиксируются показатели температуры значительно выше климатической нормы.

Теги
Роман Вильфанд синоптик Гидрометцентр Погода Москва
Материалы по теме
Вильфанд пообещал москвичам «дружную весну»
Общество
Вильфанд предложил водителям Москвы не менять резину до середины апреля
Общество
Вильфанд предупредил об угрозах затоплений из-за половодья в 10 регионах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter