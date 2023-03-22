Вильфанд: снежный покров в Москве и области растает в начале апреля

Вильфанд рассказал, когда в Москве и области растает снег

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Снежный покров в Москве и области сойдет в начале апреля, этому будут способствовать теплая погода и дожди, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«К началу следующей недели высота снега будет небольшая. По расчетам, снег сойдет, — не в Москве, конечно, в городе его почистили хорошо, а в естественных условиях, — к середине первой декады апреля», — сказал Вильфанд.

По словам синоптика, этому помогут дождь и теплая погода, которые прогнозируются 24 марта — в пятницу и в выходные в Москве ожидается дождливая погода, температура воздуха поднимется до плюс 10–13 градусов.

По словам Вильфанда, в пятницу, субботу и воскресенье (24–26 марта) прогнозируются «приличные» дожди, при этом днем будет тепло. Синоптик отметил, что уже сейчас в столичном регионе наблюдается «апрельская погода», так как фиксируются показатели температуры значительно выше климатической нормы.