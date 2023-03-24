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Развожаев сообщил о тренировках систем ПВО в Севастополе

Губернатор Развожаев: в Севастополе идет тренировка систем ПВО в районе Северного мола
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Севастополе в районе Северного мола проводятся тренировки систем противовоздушной обороны, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

«Сейчас в районе Северного мола силы ПВО проводят тренировки», — написал глава региона. По его словам, в Севастополе все спокойно.

Утром 24 марта Развожаев сообщал о профилактической работе противоподводно-диверсионной обороны (ППДО) в центре Севастополя. Он также отмечал, что в городе спокойная обстановка.

Власти региона регулярно проводят учения в городе. Так, 18 марта губернатор объяснил громкие звуки в Севастополе учебной стрельбой, в том числе из гранатометов. Тогда о громких звуках, которые слышали местные жители, сообщал телеграм-канал «ЧП/Севастополь». Граждане слышали взрывы с Корабельной стороны города (южное побережье Севастопольской бухты) и в городе Инкермане.

Теги
Михаил Развожаев Севастополь ПВО
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