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Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе

Развожаев о громких звуках в Севастополе: идет учебная стрельба из гранатометов

Громкие звуки в Севастополе связаны с учебной стрельбой, в том числе из гранатометов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«В городе все спокойно», — уточнил он.

О громких звуках сообщал телеграм-канал «Чп / Севастополь». В частности, подписчики канала слышали взрывы с Корабельной стороны города (южное побережье Севастопольской бухты) и в городе Инкерман.

1 марта Минобороны сообщило, что военнослужащие успешно отразили попытку массированной атаки дронов на полуостров: шесть беспилотников сбили, еще четыре вывели из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Как сказали в ведомстве, жертв и разрушений на земле не было.

Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе
Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе

Теги
Севастополь учебная стрельба взрывы
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
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