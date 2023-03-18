Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе

Развожаев о громких звуках в Севастополе: идет учебная стрельба из гранатометов

Громкие звуки в Севастополе связаны с учебной стрельбой, в том числе из гранатометов. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.

«В городе все спокойно», — уточнил он.

О громких звуках сообщал телеграм-канал «Чп / Севастополь». В частности, подписчики канала слышали взрывы с Корабельной стороны города (южное побережье Севастопольской бухты) и в городе Инкерман.

1 марта Минобороны сообщило, что военнослужащие успешно отразили попытку массированной атаки дронов на полуостров: шесть беспилотников сбили, еще четыре вывели из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Как сказали в ведомстве, жертв и разрушений на земле не было.