МВД изъяло 150 кг препаратов для продажи наркозависимым в «псевдоаптеках»

МВД изъяло в Москве и области 150 кг препаратов для сбыта наркозависимым в «псевдоаптеках»

Полицейские задержали восьмерых членов организованной группы, которые покупали незарегистрированные сильнодействующие препараты через юрлица с нужной лицензией и продавали их в «псевдоаптеках» в Москве и области

Фото: mvdmedia / YouTube

Полицейские изъяли более 150 кг сильнодействующих веществ, которые планировали продать наркозависимым людям через «сеть псевдоаптек» в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Общая стоимость изъятых веществ составляет более 35 млн руб. Всего полицейские обнаружили порядка 13 тыс. флаконов, 50 тыс. таблеток и капсул, а также документы, автомобили премиум-класса и более 30 млн руб.

Правоохранительные органы задержали восьмерых руководителей и участников организованных групп, которые обвиняются в незаконных приобретении, хранении, перевозке и сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере (ч. 3 ст. 234 УК, максимальное наказание — восемь лет лишения свободы). «В отношении них избраны различные меры пресечения», — сообщила представитель МВД Ирина Волк.

По данным ведомства, деятельность задержанных началась в марте прошлого года. Руководитель группировки покупал незарегистрированные препараты через подконтрольные юридические лица с соответствующей лицензией. Товар «должным образом не регистрировался» и хранился на специально оборудованном складе.

Для торговли использовали нежилые помещения с вывесками аптечных пунктов. Продажа велась только по предварительной договоренности с клиентами — для обычных покупателей эти «аптеки» были закрыты». Фигуранты дела продавали препараты «по завышенным на 1000% ценам для немедицинского употребления», а чтобы затруднить идентификацию продукции, сбывали ее без заводской упаковки.

В начале марта в Иркутской области полиция накрыла «крупнейшую за последнее время» нарколабораторию, где изъяли более 140 кг синтетических наркотиков — примерно 425 тыс. разовых доз. Цех по производству наркотиков оборудовали в селе Новолетники. Попасть туда можно было только через подвал частного дома и подземный ход.

Запрещенные вещества продавались через интернет. Полицейские обнаружили в лаборатории около 5 тыс. литров прекурсоров, около 600 емкостей и защитные костюмы.