«Северсталь» повысит зарплаты сотрудникам

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Компания «Северсталь» приняла решение повысить зарплаты сотрудникам с 1 апреля, сообщил РБК генеральный директор компании Александр Шевелев.

«Несмотря на все сложности 2022 года, результаты компании обеспечили финансовую возможность для повышения уровня заработных плат с 1 апреля 2023 года», — сказал Шевелев.

Повышение для сотрудников, чья зарплата ниже или равна 50 тыс. руб., составит 12%. Таких сотрудников в компании 8% от общего числа работников. Всего в «Северстали» работают 49,8 тыс. человек, то есть повышение зарплаты на 12% затронет чуть меньше 4 тыс. человек.

Для остальных сотрудников компании «утвержден общий бюджет повышения в 10%», сообщил Шевелев. Бюджет распределят между сотрудниками в зависимости от оценки личного вклада и заработной платы конкретной должности по отношению к рынку труда.

После повышения зарплат размер среднего заработка сотрудников компании составит порядка 117 тыс. руб.

В марте 2022 года после начала военной операции на Украине основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов попал под санкции США и ЕС. Мордашов, комментируя решение ЕС, заявил, что не понимает, по каким причинам это произошло.

«Северсталь» полностью прекратила экспорт стальной продукции в страны ЕС и объявила о переориентации на другие рынки. В декабре 2022 года сам Мордашов говорил, что потери компании из-за блокировки счетов и складов в результате санкций составили около $400 млн.

«Северсталь» в отчете по итогам прошлого года сообщала, что производство стали в 2022 году снизилось на 8% по сравнению с 2021 годом. Консолидированные продажи стали упали на 2%. Сильнее всего снизились продажи железной руды — на 46%.