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Глава турецкой партии предложил Эрдогану признать Крым российским

Председатель турецкой партии «Родина» (Vatan) Догу Перинчек заявил «РИА Новости», что президенту страны Реджепу Эрдогану надо признать Крым российской территорией.

В интервью агентству Перинчек рассуждал о прошедшей встрече Эрдогана с Владимиром Зеленским, где президент Турции, среди прочего, пообещал не признавать «незаконную аннексию Крыма».

Политика
Эрдоган пообещал не признавать «незаконное» присоединение Крыма

По мнению политика, Турции не следует иметь тесные связи с Украиной, так как эта страна — «американская марионетка», которая, в частности, выступала против строительства «Турецкого потока». «Почему Турция ищет себе стратегических партнеров среди стран, которые угрожают ее энергетической безопасности?» — поинтересовался Перинчек и выступил за укрепление российско-турецкой дружбы. Если Анкара считает себя стратегическим партнером России, то ей нужно «открыто сказать народу», что Крым — часть России, заключил он.

По итогам выборов 2018 года партия «Родина» не имеет мест в турецком парламенте.

Теги: Турция, Крым, Реджеп Тайип Эрдоган
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