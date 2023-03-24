Кандидат в президенты Турции Перинчек пообещал выйти из НАТО в случае победы на выборах

Кандидат в президенты Турции пообещал выйти из НАТО в случае победы

Кандидат на пост президента Турции и лидер партии Vatan («Родина») Догу Перинчек пообещал, что Анкара выйдет из НАТО, если он победит на выборах. Об этом турецкий политик заявил «РИА Новости».

Такой шаг он объяснил тем, что, согласно опросам, 80% жителей Турции считают США угрозой, а 70% — Россию и Китай друзьями.

«При нашем правлении Турция обязательно выйдет из НАТО, потому что НАТО представляет единственную угрозу для Турции», — сказал Перинчек.

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