В МИДе заявили о «кусающих локти» из-за санкций европейцах

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Экономика России справилась с санкционным давлением и постепенно обретает экономический суверенитет, а в Европейском союзе «кусают локти». Такое мнение выразил в интервью ТАСС директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец.

По его словам, против России затеяли «санкционный блицкриг», однако тот не сработал. Российская же экономика не просто справилась, но и продолжает адаптировать к новой реальности, считает он.

«Главное же в том, что Россия обретает подлинный экономический суверенитет. <...> А вот в ЕС теперь кусают локти, начиная осознавать, чем обернулся их санкционный авантюризм», — сказал директор департамента МИДа.

По словам Кобринца, расчет на то, что в России начнется инфляция, финансовая нестабильность и возникнет угроза деиндустриализации, не оправдался. Напротив, эти проблемы начались в самом ЕС.

Дипломат считает, что «тотальная экономическая война против России» нужна западным странам для того, чтобы привести экономику к коллапсу и вынудить страну отказаться «от своих законных интересов» в области безопасности. Москва же развивает сотрудничество в другими странами, выстраивая новые производственные мощности и логистику, а также смогла отказаться от «токсичных западных валют».

ЕС после начала военной операции ввел десять пакетов санкций против России. Целью санкционного давления он называет попытку ослабить экономику страны, чтобы подорвать способность российского правительства финансировать спецоперацию. Премьер-министр Михаил Мишустин накануне заявил, что главной целью «санкционного удара» был российский народ.