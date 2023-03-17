Полный тезка Эрдогана зарегистрировался на выборы в парламент Турции

Полный тезка действующего президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал документы для участия в парламентских выборах, сообщает TGRT Haber.

24-летний кандидат подал заявку на участие в выборах в депутаты от провинции Невшехир. По словам выдвиженца, граждане Турции с симпатией относятся к тому, что его зовут так же, как президента, отмечает TGRT. Он выступает за «Партию справедливости и развития» и будет избираться в качестве кандидата в возрасте от 18 до 25 лет. «Если меня изберут, я хочу как можно лучше представлять молодежь в парламенте», — обещает Эрдоган-2.

Молодой Эрдоган рассказал, что родился через три дня после того, как президента Турции посадили под стражу. «Мой отец назвал меня Реджеп Тайип, потому что он очень любил нашего президента, был опечален этой ситуацией и хотел показать свою любовь к нашему президенту», — сказал он.

Эрдоган в 1997 году в должности мэра Стамбула процитировал на митинге стихотворение местного поэта: «Минареты — наши штыки, купола — наши шлемы, мечети — наши казармы». Власти Турции увидели в его словах «разжигание ненависти на почве религиозных различий» и приговорили к четырем месяцам лишения свободы.

Всеобщие выборы в Турции пройдут 14 мая. Жители страны выберут президента и 600 членов парламента. По закону всеобщие выборы в Турции должны пройти до 18 июня, однако в январе Эрдоган допустил их проведение на месяц раньше. После крупнейшего в истории страны землетрясения в начале февраля его штаб предлагал перенести выборы на 18 июня из-за катастрофы, но турецкий лидер отказался.