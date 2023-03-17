Полный тезка Эрдогана зарегистрировался на выборы в парламент Турции

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 марта
EUR ЦБ: 81,14 (+0,27) Инвестиции, 16 мар, 17:54 Курс доллара на 17 марта
USD ЦБ: 76,41 (+0,66) Инвестиции, 16 мар, 17:54
Минобороны сообщило об отпусках призванных по мобилизации Политика, 14:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:37
Аналитики назвали города с самой высокой доходностью от аренды жилья Недвижимость, 14:30
Суд отклонил жалобу адвокатов Ройзмана на арест Политика, 14:25
«Реал» сыграет с «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов Спорт, 14:20
Как получить полную информацию о своем бизнесе от смарт-терминала РБК и СберБизнес, 14:19
«Кому деньги нужны — тем бы не дал»: как найти компанию для инвестиций Pro, 14:19
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
В Танзании пять человек умерли от неизвестной инфекции Общество, 14:17
Полный тезка Эрдогана зарегистрировался на выборы в парламент Турции Политика, 14:16
Кремль раскрыл программу визита Си Цзиньпина в Москву Политика, 14:07
Как менялась ключевая ставка ЦБ за последние годы. Инфографика Финансы, 14:06
Криптобиржа Huobi объявила о листинге нового токена Arbitrum Крипто, 14:05
Кремль прокомментировал идею выдвинуть Эрдогана на Нобелевскую премию Политика, 13:51
«Динамо» сыграет с клубом Первой лиги в полуфинале «пути регионов» кубка Спорт, 13:49
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

Полный тезка Эрдогана зарегистрировался на выборы в парламент Турции

Полный тезка президента Турции Эрдогана подал свою кандидатуру на выборы депутатов

Полный тезка действующего президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал документы для участия в парламентских выборах, сообщает TGRT Haber.

24-летний кандидат подал заявку на участие в выборах в депутаты от провинции Невшехир. По словам выдвиженца, граждане Турции с симпатией относятся к тому, что его зовут так же, как президента, отмечает TGRT. Он выступает за «Партию справедливости и развития» и будет избираться в качестве кандидата в возрасте от 18 до 25 лет. «Если меня изберут, я хочу как можно лучше представлять молодежь в парламенте», — обещает Эрдоган-2.

Молодой Эрдоган рассказал, что родился через три дня после того, как президента Турции посадили под стражу. «Мой отец назвал меня Реджеп Тайип, потому что он очень любил нашего президента, был опечален этой ситуацией и хотел показать свою любовь к нашему президенту», — сказал он.

Эрдоган в 1997 году в должности мэра Стамбула процитировал на митинге стихотворение местного поэта: «Минареты — наши штыки, купола — наши шлемы, мечети — наши казармы». Власти Турции увидели в его словах «разжигание ненависти на почве религиозных различий» и приговорили к четырем месяцам лишения свободы.

Всеобщие выборы в Турции пройдут 14 мая. Жители страны выберут президента и 600 членов парламента. По закону всеобщие выборы в Турции должны пройти до 18 июня, однако в январе Эрдоган допустил их проведение на месяц раньше. После крупнейшего в истории страны землетрясения в начале февраля его штаб предлагал перенести выборы на 18 июня из-за катастрофы, но турецкий лидер отказался.

Теги
депутат Реджеп Тайип Эрдоган Турция Выборы
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Эрдоган утвердил дату выборов
Политика
Турецкая оппозиция назвала соперника Эрдогана на выборах президента
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter