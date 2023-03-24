Блинкен заявил о готовности США к «конструктивной дипломатии» с Россией

США готовы к конструктивной дипломатии с Россией по урегулированию украинского конфликта, только если увидят признаки, что Москва тоже готова к этому, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе слушаний в комитете по международным делам палаты представителей. Трансляция велась на YouTube-канале Госдепартамента.

«Если мы увидим какие-либо признаки того, что Россия заинтересована и готова к конструктивной дипломатии, чтобы положить конец этой агрессии, мы воспользуемся этой возможностью», — сказал Блинкен (цитата по The Eastern Herald).

США неоднократно выражали свою готовность вести диалог с российской стороной по решению украинского кризиса. В декабре 2022 года американский президент Джо Байден заявил, что готов поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным, если тот продемонстрирует заинтересованность в прекращении военных действий на Украине.

У Москвы и Вашингтона «радикально противоположные позиции» по «украинской теме», а потому переговоров с США по этому вопросу не может быть, говорил ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Осенью прошлого года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что не будет вести диалог с Россией, пока ее возглавляет Путин. В январе текущего года пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал, что Киев готов рассмотреть возможность переговоров, если они будут основываться на ряде универсальных принципов. Это уважение к Уставу ООН, уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины, принцип верховенства права, компенсация ущерба, а также гарантии того, что подобное больше не произойдет, уточнял он.