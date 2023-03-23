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СК назвал незаконным привлечение Лапина к ответственности на Украине

СК оценит действия Украины по привлечению к ответственности генерал-полковника Лапина
Александр Лапин
Александр Лапин (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Следственный комитет России объявил, что даст правовую оценку действиям украинских должностных лиц, которые незаконно привлекли российского военачальника к уголовной ответственности.

Ведомство уточнило, что украинские власти завели уголовное дело против бывшего командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина. Материалы дела направили в суд для рассмотрения заочно.

«Следствие установит конкретных лиц, принимавших незаконные решения в отношении гражданина России», — сообщили в СК.

Лапин занимал пост командующего округом и группировкой российских войск «Центр» в военной операции на Украине до конца октября прошлого года. Его неоднократно критиковали глава Чечни Рамзан Кадыров и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Кадыров, в частности, обвинял его в неудачах на лиманском направлении и возлагал ответственность за прорыв сил ВСУ в районе населенных пунктов Терны, Торское и Ямполовка на границе ЛНР и ДНР.

В конце октября телеканал «Грозный» сообщил об уходе Лапина с должности. В начале января, как сообщали источники РБК, его назначили начальником Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил России. На посту командующего ЦВО генерал-полковника сменил генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

В июне прошлого года офис генпрокуратуры Украины заочно предъявил Лапину обвинение в посягательстве на территориальную целостность республики. Материалы дела направили в суд в Чернигове, заседание назначено на 24 марта.

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СК Следственный комитет Александр Лапин Украина уголовное дело
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