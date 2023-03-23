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Бывший журналист президентского пула Белоруссии получил три года колонии

Бывший журналист президентского пула Белоруссии Семченко получил три года колонии
Дмитрий Семченко
Дмитрий Семченко (Фото: Дмитрий Семченко / VK)

Минский городской суд приговорил бывшего журналиста белорусского государственного телеканала ОНТ Дмитрия Семченко к трем годам колонии, передает агентство БелТА. На ОНТ с 2009 по 2020 год он возглавлял пул работавших с президентом страны журналистов.

Его признали виновным «в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности» (ч. 1 ст. 130 УК Белоруссии) и приговорили к отбыванию наказания в колонии общего режима. По данным агентства, приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Гособвинитель Алина Касьянчик сообщила, что Семченко с 2020 по 2022 год в социальных сетях размещал публикации, которые, по мнению обвинения, были направлены на разжигание вражды и розни в отношении представителей силовых структур, пишет «Спутник. Белоруссия». На суде бывший журналист признал свою вину, но говорил, что своими действиями не хотел привести к «эскалации конфликта».

Протесты оппозиции начались в Белоруссии после прошедших в августе 2020 года президентских выборов, когда ЦИК объявила о победе Александра Лукашенко (80,1% голосов) над Светланой Тихановской (10,1%). Не согласные с итогами голосования вышли на улицы с требованием провести перевыборы. Протесты переросли в столкновения с силовиками и массовые задержания.

После увольнения Семченко устроился в PR-службу компании «Белагро» (поставщик белорусской сельхозтехники и запчастей в страны СНГ). Его задержали в сентябре 2022 года, сообщал портал Zerkalo.io. На следующий день ему дали 15 суток ареста по ст. 19.1 КоАП о мелком хулиганстве. По истечении этого срока его осудили еще раз, назначив 13 суток ареста за «экстремистские материалы» в его соцсетях, после истечения этого срока его так и не отпустили.

МВД также провело обыски в офисе «Белагро», где было обнаружено большое количество протестной символики и атрибутики. В отношении 20 задержанных сотрудников компании составили административные протоколы за распространение экстремистских материалов. В ведомстве отметили, что компания, которая сотрудничала с государственными предприятиями, занималась «антигосударственной деятельностью».

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Белоруссия журналист разжигание розни
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