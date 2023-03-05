Россия представила в Абу-Даби аналог HIMARS на основе РСЗО «Торнадо-С»

Реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» (Фото: Владимир Песня / РИА Новости)

Россия представила аналог американской реактивной системы залпового огня HIMARS на основе РСЗО «Торнадо-С» в ходе выставки IDEX-2023 в Абу-Даби, сообщает телеканал «Звезда».

Блок управления, совместимый с «Торнадо-С», позволяет увеличить точность стрельбы, в него включены автономная инерциальная система наведения и система наведения по сигналам ГЛОНАСС-GPS, сообщил директор по внешнеэкономической деятельности НПО «Сплав» Максим Каспаров.

«В комплексе они позволяют существенно увеличить точность применения данного вида вооружения», — добавил Каспаров. По его словам, продажа таких систем позволит России укрепить свою позицию на мировом рынке вооружений.

«Торнадо-C» — модернизированная версия РСЗО 9К58 «Смерч». Она предназначена для поражения на дальних подступах групповых целей, тактических ракет, зенитных комплексов, вертолетов на стоянках, командных пунктов, узлов связи, военно-промышленной инфраструктуры.