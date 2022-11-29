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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Политика ,  
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ВМС США отвергли обвинения во вторжении крейсера в воды Китая

ВМС США назвали ложными утверждения о вторжении своего крейсера в воды КНР
Ракетный крейсер США Chancellorsville
Ракетный крейсер США Chancellorsville (Фото: Petty Officer 1st Class Jeremy G / Zuma / Global Look Press )

Утверждение Пекина о незаконном вторжении американского ракетного крейсера Chancellorsville в воды Китая не соответствует действительности, заявили ВМС США, передает Reuters.

«Крейсер Chancellorsville провел операцию по поддержанию свободы судоходства (FONOP) в соответствии с международным правом, после чего перешел к обычной работе в водах, где действует принцип свободы открытого моря», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-секретарь южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли заявил, что крейсер США вторгся в китайские воды в Южно-Китайском море. Как передает CGTN, Цзюньли сказал, что американское судно незаконно вошло в воды вблизи островов Наньша без разрешения китайского правительства.

По его словам, действия американских военных серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая, что стало еще одним доказательством милитаризации Южно-Китайского моря и демонстрацией того, что США создают риски для безопасности региона. Когда именно произошло «вторжение», Цзюньли не уточнил.

Принадлежность архипелага Наньша оспаривают Китай, Вьетнам, Малайзия, Филиппины, Бруней. КНР заявляет о суверенитете над Наньша и некоторыми другими спорными островами в Южно-Китайском море. США считают претензии Китая на богатые ресурсами воды незаконными.

В последние годы американские военные корабли неоднократно проходили через Южно-Китайское море. В июле Пекин заявил о незаконном вхождении в территориальные воды Китая возле архипелага Сиша (Парасельские острова, их принадлежность оспаривают КНР и Вьетнам) американского эсминца Benford.

Теги
Китай США военный флот Южно-Китайское море
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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