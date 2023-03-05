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Bloomberg узнал о «потрясшем Брюссель» требовании Ferrari и Porsche

Bloomberg: Ferrari и Porsche захотели исключения в запрете двигателей внутреннего сгорания
Германия и Италия в последний момент неожиданно сорвали согласование закона, который предусматривал запрет двигателей внутреннего сгорания в ЕС с 2035 года. За этим, по данным Bloomberg, стоят Porsche и Ferrari
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Итальянская Ferrari и немецкая Porsche добиваются исключения электронного топлива (E-fuel, называемого «углеродно-нейтральным», т.е позволяющего сократить до нуля выбросы углекислого газа) из проекта запрета двигателей внутреннего сгорания, который хотят ввести в ЕС с 2035 года, пишет Bloomberg.

Как сообщает Financial Times, Германия и Италия в последний момент изменили позицию по поводу проекта закона, который в прошлом году согласовали все страны ЕС, а в текущем феврале одобрил Европейский парламент, что привело с срыву его окончательного одобрения.

Bloomberg пишет, что, хотя Ferrari и Porsche работают в узком сегменте, их статуса «национальных икон» хватило для того, чтобы Рим и Берлин сорвали утверждение запрета. Агентство указывает, что этот шаг «потряс Брюссель» и вновь поднял вопрос об электронном топливе, который называют климатически нейтральным.

Как поясняет FT, электронное топливо производится с использованием электричества и возобновляемого водорода и других газов. Его можно использовать в обычных двигателях внутреннего сгорания и тем самым продлить жизнь традиционной автомобильной промышленности Германии.

Попытки затормозить принятие законодательного запрет на двигатели внутреннего сгорания в Евросоюзе уже вызывали критику автомобильной промышленности, указывает агентство. В то время как большинство автопроизводителей вкладывают десятки миллиардов в электромобили, Porsche инвестировала в завод электронного топлива в Чили и не планирует выпускать электрическую версию своей модели 911.

Одновременно с этим Ferrari заявила, что ее планы сосредоточены не только на переходе на электромобили, но и на электронном топливе, что позволит «сократить выбросы, продолжая использовать двигатели внутреннего сгорания».

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Вице-премьер Италии назвал задержку принятия закона «отличным сигналом», указав, что были услышаны голоса «миллионов итальянцев». В то же время министр транспорта ФРГ Фолькер Виссинг заявил: «Нам нужно электронное топливо, потому что нет альтернативы эксплуатации нашего существующего автопарка экологически нейтральным образом».

Отказ от принятия запрета на двигатели внутреннего сгорания может серьезно повлиять на усилия ЕС по достижению климатической нейтральности (нулевых выбросов углекислого газа) к 2050 году, пишет FT. Польша уже заявила, что проголосует против инициативы, а Болгария, что воздержится.

Комиссар ЕС по климату Франс Тиммерманс заявил, что электронное топливо не представляется ему «очень реальной возможностью» сделать полностью «чистыми» двигатели внутреннего сгорания, но «если производители думают, что они могут доказать обратное, они должны это сделать».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
двигатель климат топливо ЕС Германия Италия Porsche Ferrari
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