Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 82,97 (+0,42) Инвестиции, 22 мар, 16:22 Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 76,96 (+0,12) Инвестиции, 22 мар, 16:22
В Белом доме снаряды с обедненным ураном назвали «обычными» Политика, 01:34
Маск оценил состояние банковской системы США фразой «хуже быть не может» Финансы, 01:30
Блинкен заявил о планах назначить сотрудничающего с оппозицией Белоруссии Политика, 01:17
Эксперты объяснили рекомендацию не мочить пробу Манту Общество, 01:00
Чехия решила продлить запрет на выдачу виз россиянам еще на год Политика, 00:37
Какие рекорды Александр Овечкин побил за карьеру в НХЛ Спорт, 00:30
Эрдоган сообщил о планах поговорить с Путиным в ближайшие два-три дня Политика, 00:13
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Росстат оценил, как за пять лет изменилось желание россиянок иметь детей Экономика, 00:00
Аналитики спрогнозировали удвоение объема замещающих бондов на рынке Финансы, 00:00
Эксперты оценили потенциально проблемные долги в банках в ₽700 млрд Финансы, 00:00
В Киеве предложили убрать часть памятника Щорсу, так как «лошадь хорошая» Политика, 22 мар, 23:49
Принц Уильям приехал к британским военным в Польше на границе с Украиной Политика, 22 мар, 23:13
Женщины-военнослужащие рассказали об уничтожении дронов ВСУ в Севастополе Политика, 22 мар, 23:05
Как устроен индустриальный интернет вещей РБК и Ростелеком, 22 мар, 23:04
Политика ,  
0 

Блинкен заявил о планах назначить сотрудничающего с оппозицией Белоруссии

Блинкен заявил о планах назначить посланника по взаимодействию с белорусской оппозицией

Соединенные Штаты рассматривают возможность назначить спецпредставителя по взаимодействию с белорусской оппозицией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

Сенатор от штата Нью-Гэмпшир Джинн Шахин попросила госсекретаря прокомментировать деятельность США в этом направлении.

«Мы очень активно рассматриваем возможность движения вперед со специальным посланником. Я сейчас изучаю возможность того, чтобы [какое-то] старшее должностное лицо в Бюро по делам Европы [и Евразии Госдепартамента США] совмещало [свои основные служебные обязанности] с постом посланника <...>, взаимодействовало на высоком уровне с оппозицией», — ответил он.

Летом 2020 года года в Белоруссии начались массовые протесты после победы на выборах действуюзего президента Александра Лукашенко. По официальным данным, за политика проголосовали 80,01% избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов. Однако в ее штабе были уверены, что за нее проголосовали 70–80% избирателей. Оппозиция не признала итоги выборов, страну захлестнули массовые протесты. Результаты не признало и большинство государств, Россия поддержала Лукашенко. США обвинили белорусские власти в «репрессиях» и нарушении прав человека из-за массовых задержаний.

На сайте Госдепартамента сказано, что США помогают Белоруссии путем продвижения демократических принципов, соблюдения прав человека и основных свобод. Вашингтон поддерживает независимые СМИ и наращивает потенциал организаций гражданского общества.

Лукашенко обвинял Запад в финансировании «так называемой оппозиции». Он утверждал, что массовые протесты спланировали Соединенные Штаты.

Читайте на РБК Pro
Почему замену Booking.com в России пока не нашли
Где теперь ищут нефть ExxonMobil, BP и Shell
Почему, чтобы похудеть, не нужна сила воли
Это еще не конец: как завершить выступление, чтобы его запомнили
Теги
Энтони Блинкен Белоруссия оппозиция
Материалы по теме
Лукашенко исключил втягивание Белоруссии в конфликт после попытки теракта
Политика
В Белоруссии признали нацистской символикой лозунг «Жыве Беларусь»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter