Блинкен заявил о планах назначить сотрудничающего с оппозицией Белоруссии

Блинкен заявил о планах назначить посланника по взаимодействию с белорусской оппозицией

Соединенные Штаты рассматривают возможность назначить спецпредставителя по взаимодействию с белорусской оппозицией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

Сенатор от штата Нью-Гэмпшир Джинн Шахин попросила госсекретаря прокомментировать деятельность США в этом направлении.

«Мы очень активно рассматриваем возможность движения вперед со специальным посланником. Я сейчас изучаю возможность того, чтобы [какое-то] старшее должностное лицо в Бюро по делам Европы [и Евразии Госдепартамента США] совмещало [свои основные служебные обязанности] с постом посланника <...>, взаимодействовало на высоком уровне с оппозицией», — ответил он.

Летом 2020 года года в Белоруссии начались массовые протесты после победы на выборах действуюзего президента Александра Лукашенко. По официальным данным, за политика проголосовали 80,01% избирателей, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов. Однако в ее штабе были уверены, что за нее проголосовали 70–80% избирателей. Оппозиция не признала итоги выборов, страну захлестнули массовые протесты. Результаты не признало и большинство государств, Россия поддержала Лукашенко. США обвинили белорусские власти в «репрессиях» и нарушении прав человека из-за массовых задержаний.

На сайте Госдепартамента сказано, что США помогают Белоруссии путем продвижения демократических принципов, соблюдения прав человека и основных свобод. Вашингтон поддерживает независимые СМИ и наращивает потенциал организаций гражданского общества.

Лукашенко обвинял Запад в финансировании «так называемой оппозиции». Он утверждал, что массовые протесты спланировали Соединенные Штаты.