Президент Турции Эрдоган сообщил о планируемом разговоре с Путиным в ближайшие два-три дня

Эрдоган сообщил о планах поговорить с Путиным в ближайшие два-три дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует созвониться с российским коллегой Владимиром Путиным в течение двух-трех дней. Об этом сообщил сам политик, передает турецкий телеканал NTV.

«Через два-три дня у нас будет еще один телефонный разговор с господином Путиным», — сказал Эрдоган. Он уточнил, что планирует обсудить с президентом России зерновую сделку и экспорт российских удобрений.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года, Россия и Украина подписали соглашение по отдельности с Турцией и ООН. Соглашение состоит из двух частей и предполагает создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного и снятие ограничений для экспорта российских удобрений.

Срок действия договоренностей истекал 18 марта. Россия продлила соглашение на 60 дней — до 18 мая. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что сделку продлили на 120 дней. В Турции и ООН сроки не уточнили.

Позднее российский МИД предупредил, что Москва приостановит действие соглашения 18 мая, если к этой дате не будет прогресса в реализации российской части договоренности. Ведомство перечислило следующие условия:

переподключение Россельхозбанка к SWIFT;

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отмена ограничений на страхование и перестрахование, а также снятие запрета на доступ в порты;

восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса;

разблокировка зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

До сих пор выполнялась только украинская часть договоренности по вывозу зерна,поставки российской сельхозпродукции и удобрений по-прежнему заблокированы из-за санкций западных стран и «политических игр Киева», отметили в министерстве.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром. Политики также обсуждали реализацию зерновой сделки. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.