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Шойгу обсудил с турецким министром обороны зерновую сделку

Минобороны: Шойгу обсудил с турецким коллегой Акаром зерновую сделку
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Министр обороны России Сергей Шойгу провел переговоры с турецким коллегой Хулуси Акаром. Об этом сообщает телеграм-канал Минобороны России.

«В ходе переговоров стороны обсудили результаты реализации «Черноморской инициативы», — говорится в сообщении. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

Акар поднял тему «важности бесперебойного продолжения отгрузок зерна» и заявил, что зерновая инициатива вносит «большой вклад в решение глобального продовольственного кризиса», отмечается на сайте Минобороны Турции.

Помимо этого, министры обсудили конфликт на Украине, вопросы сирийского и нагорно-карабахского урегулирования и «другие направления взаимодействия, представляющие взаимный интерес».

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 года, Россия и Украина подписали соглашение по отдельности с Турцией и ООН. Соглашение состоит из двух частей и предполагает создание безопасного коридора для вывоза украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного и снятие ограничений для экспорта российских удобрений.

Срок действия договоренностей истекал 18 марта. Россия продлила соглашение на 60 дней — до 18 мая. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что сделку продлили на 120 дней. В Турции и ООН сроки не уточнили.

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МИД России заявил, что страна приостановит действие сделки 18 мая, если к этой дате не будет продвижения в реализации российской части договоренности. Москва ждет выполнения нескольких условий:

  • переподключение Россельхозбанка к SWIFT;
  • возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;
  • отмена ограничений на страхование и перестрахование, а также снятие запрета на доступ в порты;
  • восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса;
  • разблокировка зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

В ведомстве сказали, что до сих пор выполнялась только украинская часть договоренности по вывозу зерна, а поставки российской сельхозпродукции и удобрений остаются заблокированными из-за введенных западными странами санкций и «политических игр Киева».

Теги
Турция Россия Сергей Шойгу Минобороны Зерновая сделка
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