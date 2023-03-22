FT узнала о решении отложить повышение пенсионного возраста в Британии

FT: в Великобритании отложили принятие закона о повышении пенсионного возраста до 68 лет

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Власти Великобритании отложили планы по повышению пенсионного возраста до 68 лет. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в правительстве.

Сейчас в королевстве и женщины, и мужчины выходят на пенсию в 66 лет. Реформу планировалось провести в 2037–2039 годах. Министры решили отсрочить принятие решения из-за возможной негативной реакции со стороны избирателей среднего возраста — то есть тех, кто в к моменту вступления изменений в силу достигнет пенсионного возраста.

Экс-замминистра по вопросам труда и пенсий Стив Уэбб связал решение не повышать пенсионный возраст со снижением ожидаемой продолжительности жизни из-за пандемии COVID-19. «Улучшения ожидаемой продолжительности жизни при выходе на пенсию, которое прогнозировалось во время последнего пересмотра [пенсионного возраста], не произошло», — сказал он.

Согласно оценкам властей, к началу 2027/28 финансового года пенсионные расходы в Британии вырастут примерно на $50 млрд — со $134 млрд (2022/23) до $181 млрд. По мнению еще одной экс-министра, Рос Альтман, эти оценки могут быть завышены из-за неверных расчетов ожидаемой продолжительности жизни.

В марте пенсионную реформу одобрил сенат Франции. Законопроект предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. Пенсионная реформа — одна из главных идей президента Эмманюэля Макрона, она стала частью законопроекта о финансировании социального обеспечения.

Решение вызвало забастовки и протесты. Из-за них в стране останавливались транспорт и работа нефтеперерабатывающего завода, закрывались школы. Число митингующих превышало миллион человек.