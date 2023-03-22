Владимира Чурова похоронят на мемориальном кладбище в Мытищах

Владимир Чуров, архивное фото (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Экс-главу Центризбиркома Владимира Чурова похоронят на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Об этом РБК сообщил экс-зампред ЦИК, депутат Госдумы от «Единой России» Леонид Ивлев.

По его словам, поскольку Чуров был послом, его «по статусу можно» хоронить на этом кладбище. Прощание начнется 24 марта в 11 утра.

Чуров умер на 71-м году жизни 22 марта. По данным «Ведомостей», недавно он перенес операцию после обширного инфаркта.

Президент Владимир Путин направил родным умершего телеграмму с соболезнованиями. Глава государства назвал Чурова «профессионалом высочайшего класса, честным, принципиальным, бесконечно преданным делу человеком».

Чуров родился в Петербурге 17 марта 1953 года, окончил факультет журналистики и физический факультет СПбГУ. В 1990-х был депутатом Ленсовета, работал в комитете по внешним связям. Чуров был председателем ЦИК с 2007 по 2016 год, в 2011 году его переизбрали на второй срок. На этом посту его сменила Элла Памфилова.

Оппозиция неоднократно критиковала Чурова во время его работы за отсутствие реакции на сообщения о нарушениях в ходе выборов. Его отставка была одним из требований протестующих во время митингов против фальсификаций на думских выборах в 2011 году. Сам Чуров говорил, что обвинения в фальсификациях означают обвинения и в адрес 1,5 млн россиян, которые работают в избиркоме.

В 2003 году Чурова избрали в Госдуму от ЛДПР. После отставки с поста главы ЦИК он был назначен послом по особым поручениям МИДа, позже ему присвоили ранг чрезвычайного и полномочного посла.