На астероиде Рюгу нашли соединения, необходимые для жизни

Вид на поверхность астероида Рюгу (Фото: JAXA / Global Look Press)

Японские ученые выявили органические молекулы в образцах, собранных японской космической миссией «Хаябуса-2» с околоземного астероида Рюгу. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Университета Хоккайдо. Само исследование накануне было опубликовано в журнале Nature Communications.

Образцы углеродистых пород, извлеченные с астероида Рюгу (Фото: JAXA / Reuters )

Образцы с астероида Рюгу содержат урацил, одно из четырех азотистых оснований РНК, и никотиновую кислоту (ниацин) — одну из форм витамина B3 и важное для возникновения жизни вещество. «Это открытие международной группы под руководством доцента Ясухиро Оба из Университета Хоккайдо доказывает, что важные строительные блоки для жизни образуются в космосе и могли быть доставлены на Землю метеоритами», — говорится в заявлении университета.

«Ученые и ранее находили азотистые основания и витамины в некоторых метеоритах, богатых углеродом, но всегда оставался вопрос о загрязнении в результате воздействия земной среды. Поскольку космический корабль «Хаябуса-2» собрал два образца непосредственно с астероида Рюгу и доставил их на Землю в герметичных капсулах, загрязнение можно исключить», — пояснил руководившей исследованием Ясухиро Оба, доцент в Университете Хоккайдо.

В 2018 году японский космический зонд «Хаябуса-2», запущенный в 2014 году, достиг астероида Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли. Он провел несколько исследований на орбите и потом приземлился на поверхность объекта и собрал образцы, которые были доставлены на Землю в 2020 году.

Ученые изучают образец с богатого углеродом астероида с 2020 года. В более ранних анализах исследователи обнаруживали воду, аминокислоты и другие молекулы.