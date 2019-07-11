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Японский зонд сел на находящийся в 280 млн км от Земли астероид

Японский зонд «Хаябуса-2» (в переводе с японского означает «Сокол») успешно приземлился на отдаленный астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли. Об этом сообщает Японское агентство аэрокосмических исследований.

Его эксперты проанализировали телеметрию, которую прислал аппарат спустя некоторое время после приземления. Посадка заняла всего несколько секунд. Аппарат сел в кратер, задействовал специальный механизм, выстрелил в породу астероида металлической пулей, чтобы поднять пыль и фрагменты грунта, которые, в свою очередь, собрал пылесос. После этого аппарат взлетел и в настоящее время уже возвращается на свою орбиту, которая находится на расстоянии 20 км от поверхности астероида. Все системы космического аппарата, заверяют в Токио, работают в штатном режиме.

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Японский зонд обнаружил на астероиде Рюгу минералы с компонентами воды

Это уже вторая по счету посадка «Хаябуса-2» на астероид, первая произошла в феврале этого года. По итогам этой миссии инженеры хотят получить образцы пород из-под поверхности астероида, которые не подвергались прямому воздействию радиации в открытом космосе. Ученые надеются обнаружить следы воды или органических веществ, что может дать ответ на вопрос распространения жизни во Вселенной.

В марте стало известно, что в пробах грунта с астероида, которые «Хаябуса-2» взял в ходе своей февральской экспедиции, были обнаружены минералы с компонентами воды — соединенные в единую группу атомы кислорода и водорода.

Теги: космический зонд, Япония, Земля
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