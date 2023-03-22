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Профессор ВШЭ упал в обморок в эфире программы Владимира Соловьева

Профессор ВШЭ Андрей Карнеев потерял сознание в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым»

Профессор Высшей школы экономики Факультета мировой экономики и мировой политики, руководитель Школы востоковедения Андрей Карнеев потерял сознание в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Об этом телеведущий сообщил в своем телеграм-канале.

Присутствующие в студии оказали ему первую помощь. «Обморок был кратковременным. Медики обследовали Андрея Карнеева, с ним все в порядке, он уже дома», — написал Соловьев.

Сам профессор позже рассказал «Фонтанке», что во время эфира почувствовал себя плохо, однако это не связано с темой обсуждения в передаче.

«Голова закружилась на несколько секунд, и меня подхватили коллеги. Меня еще вчера проверили, в принципе все нормально, просто переутомился, не выспался», — сообщил Карнеев РБК.

Профессору стало плохо во время эфира программы накануне. Соловьев с другим гостем программы обсуждали позицию США и их помощь России во время Второй Мировой войны и Великой Отечественной войны. Карнеев в этот момент в обсуждении не участвовал.

В июне прошлого года ведущий итальянского телеканала La7 Массимо Джилетти упал в обморок в эфире программы Non è l'Arena во время обсуждения его интервью с официальным представителем российского МИДа Марией Захаровой. Одной из тем интервью было закрытие воздушного пространства Болгарией, Черногорией и Северной Македонией для самолета главы российского МИДа Сергея Лаврова, который летел в Сербию.

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После интервью Джилетти начал обсуждать его с гостями передачи, однако через несколько минут потерял сознание. Затем на телеканале началась реклама, после нее ведущий снова появился в эфире. Он объяснил, что простужен, и заверил, что чувствует себя нормально.

Теги
НИУ ВШЭ Владимир Соловьев профессор новости
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