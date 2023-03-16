Минобороны сообщило об уничтожении украинского МиГ-29 в ЛНР

МиГ-29 (Фото: Сергей Попсуевич / Transport Photo Images / Global Look Press)

Истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет МиГ-29 в районе населенного пункта Нововодяное в ЛНР, сообщило Минобороны.

В районе населенного пункта Миньковка в ДНР российские военные уничтожили американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Средства ПВО за сутки перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также одну противорадиолокационную ракету HARM. В районе населенного пункта Ясеновое уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300.

На купянском направлении уничтожены до 50 украинских военных, два автомобиля и артиллерийская система М777. На краснолиманском направлении Киев потерял свыше 100 военных, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и гаубицу Д-30.

На донецком направлении уничтожены до 275 украинских солдат, на южно-донецком и запорожском — до 60.