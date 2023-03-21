Группировка «Центр» ВС России сообщила об отбитой атаке ВСУ на краснолиманском направлении

Военные заявили об отражении атаки ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные отразили контратаку Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Об этом сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки войск «Центр» российских войск Александр Савчук.

Украинские силы, по словам Савчука, попытались вернуть утраченные позиции, однако разведчики группировки войск «Центр» распознали перемещение пехоты и техники украинских сил в сторону опорного пункта. Информацию об этом передали расчету реактивных систем залпового огня «Град», сказал он.

Артиллерия нанесла удар. В результате украинская сторона потерела военных и бронетехнику, заключил собеседник агентства.

Накануне российское Минобороны сообщило в телеграм-канале, что подразделения группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении при поддержке авиации и артиллерии нанесли удары украинским подразделениям и технике около сел Ямполовка и Терны в Донецкой народной республике (ДНР).

За сутки, по данным Минобороны, на этом направлении уничтожили более100 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, три пикапа, автомобиль и гаубицу «Мста-Б».