Военные заявили об отражении атаки ВСУ на краснолиманском направлении
Российские военные отразили контратаку Вооруженных сил Украины на краснолиманском направлении. Об этом сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки войск «Центр» российских войск Александр Савчук.
Украинские силы, по словам Савчука, попытались вернуть утраченные позиции, однако разведчики группировки войск «Центр» распознали перемещение пехоты и техники украинских сил в сторону опорного пункта. Информацию об этом передали расчету реактивных систем залпового огня «Град», сказал он.
Артиллерия нанесла удар. В результате украинская сторона потерела военных и бронетехнику, заключил собеседник агентства.
Накануне российское Минобороны сообщило в телеграм-канале, что подразделения группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении при поддержке авиации и артиллерии нанесли удары украинским подразделениям и технике около сел Ямполовка и Терны в Донецкой народной республике (ДНР).
За сутки, по данным Минобороны, на этом направлении уничтожили более100 украинских военнослужащих, боевую машину пехоты, три пикапа, автомобиль и гаубицу «Мста-Б».