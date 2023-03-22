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Посольство России назвало последствия поставок Киеву снарядов с ураном

Посольство России предостерегло Британию от поставок Украине снарядов с обедненным ураном

Посольство России в Великобритании предостерегло Лондон от передачи Украине снарядов с обедненным ураном. В дипмиссии назвали поставку таких боеприпасов «опасной чертой в маниакальном стремлении добиться «поражения России».

Объявление Великобритании о передаче снарядов с обедненным ураном в посольстве рассматривают как «шаг, чреватый дальнейшей эскалацией конфликта», который «отодвигает перспективу нахождения взаимоприемлемых переговорных развязок».

В дипмиссии заявили, что такое вооружение обладает радиоактивностью, высокой токсичностью и канцерогенностью. Использование обедненного урана, предупредили в посольстве, приведет к «росту онкологических заболеваний среди населения и колоссальном экологическом ущербе для украинской территории, где он будет применен».

«Очевидно, что британцами сделан выбор в пользу причинения разрушений и максимального ущерба населению фронтовых регионов. <...> В целом же получено очередное доказательство, что Украина для Великобритании — не более чем полигон для противостояния с нашей страной», — заявили в российском посольстве.

Обедненный уран часто используется для изготовления боеприпасов, а также для оболочек ядерных зарядов. Для примера: США применяли боеприпасы с ураном во время войны против Ирака в 1991 году. Тогда армия США сделала около 14 тыс. танковых выстрелов снарядами, содержавшими обедненный уран.

Боеприпасы с обедненным ураном международные организации не признают химическим оружием, а их применение никак не регулируется.

О том, что боеприпасы с обедненным ураном есть в плане поставок Великобритании, 21 марта заявила замминистра обороны страны Аннабель Голди. Глава Минобороны России Сергей Шойгу предупредил, что если такое оружие будет передано Украине, то тем самым будет пройдена еще одна ступенька в эскалации конфликта.

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Президент России Владимир Путин отметил, что Россия будет вынуждена отреагировать на передачу снарядов с обедненным ураном. «Если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать. Имею в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», — заявил президент.

Теги
посольство России в Великобритании Великобритания вооружение боеприпасы снаряды
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