Вильфанд предложил водителям Москвы не менять резину до середины апреля

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Менять зимнюю резину на летнюю в Москве не стоит до середины апреля, считает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «Интерфакс».

«Все-таки нужно обращать внимание на погоду в течение всех суток. Ночи очень холодные. <...> Менять резину еще не нужно», — сказал Вильфанд.

По его словам, «нужно подождать хотя бы до середины апреля». Поменять зимние шины на летние до этого срока могут те, кто передвигается на автомобиле по Москве в промежуток с 14 до 16 часов дня.

12 марта Вильфанд сообщил, что погода в Москве начала развиваться по «весеннему сценарию». Снег, по его словам, теперь лежит в городе менее плотно, «начался нормальный традиционный процесс противостояния режимов циркуляции, зимы и весны».