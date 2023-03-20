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Вильфанд предупредил об угрозах затоплений из-за половодья в 10 регионах

Вильфанд: в десяти регионах России существует риск затоплений в период весеннего половодья

В нескольких российских регионах в случае интенсивных осадков и быстрого таяния снега существует риск затоплений в период весеннего половодья, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, затопления возможны в городах Тихвин, Тосно, Любань в Ленинградской области, в Великом Устюге в Вологодской области, на пониженных прибрежных участках в районе Смоленска, Брянска, Уфы, отдельных участках в районах Рязани, Тулы, пойм в населенных пунктах Самарской области.

Также при умеренных или интенсивных дождях в Крыму возможны аварийные сбросы из водохранилищ, отметил Вильфанд. «У них (водохранилищ) маленькие объемы, поэтому происходят сбросы, также возможны прорывы местных дамб, <...> что повлечет выход воды на поймы рек», — добавил он.

Ранее Вильфанд обратил внимание, что прошедший в Москве 12 марта дождь показал, что погода в столице начала развиваться по «весеннему сценарию». «Дело в том, что ничто так не разрушает снежный покров — ни солнце, ни тепло, как хороший дождь. Он оказывает сильнейшее разрушительное воздействие на снег», — отметил синоптик. Он объяснил, что снег после этого дождя лежит в городе менее плотно, «начался нормальный, традиционный процесс противостояния режимов циркуляции, зимы и весны».

Теги
Роман Вильфанд затопление половодье Погода
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