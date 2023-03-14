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Вильфанд заявил о развитии погоды в Москве по «весеннему сценарию»

Роман Вильфанд: погода в Москве начала развиваться по «весеннему сценарию»

Дождь, который прошел в Москве в воскресенье, 12 марта, показал, что погода в столице начала развиваться по «весеннему сценарию». Об этом заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Снег, по словам синоптика, теперь лежит в городе менее плотно, «начался нормальный, традиционный процесс противостояния режимов циркуляции, зимы и весны».

«Дело в том, что ничто так не разрушает снежный покров, ни солнце, ни тепло, как хороший дождь. Он оказывает сильнейшее разрушительное воздействие на снег. Сильный дождь, который прошел в воскресенье, — это первый признак того, что плотность снега будет меняться», — отметил синоптик.

Вечером 11 марта московское управление МЧС и комплекс городского хозяйства сообщили, что в течение следующего дня в столице ожидаются мокрый снег, ледяной дождь и ветер с порывами до 18 м/с. 12 марта в городе выпало 16 мм или 47% месячной нормы осадков.

Теги
Роман Вильфанд Погода Весна Москва
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
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0
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