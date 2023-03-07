Минобороны сообщило о сбитых украинских Су-24 и Су-25

Минобороны: в ДНР и Херсонской области сбиты украинские Су-24 и Су-25

Бомбардировщик Су-24 ВВС Украины (Фото: РИА Новости)

Авиация Воздушно-космических сил России сбила украинский бомбардировщик Су-24 в районе города Дружковка в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны.

Кроме того, в районе населенного пункта Крынки в Херсонской области сбили штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины.

По данным ведомства, потери украинской армии за сутки составили: на купянском направлении — более 30 военных, на краснолиманском — до 125, на донецком направлении — свыше 75 бойцов, на южно-донецком и запорожском направлениях — более 60, на херсонском — до 35.

Кроме того, указывает Минобороны, ВСУ за сутки потеряли три танка, самоходные артиллерийские установки Krab и М109 Paladin, самоходную гаубицу «Акация», две боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, четыре пикапа, пять гаубиц Д-30, одну гаубицу Д-20, боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Смерч», четыре автомобиля, артиллерийскую систему М777 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Также в районе Авдеевки в ДНР был уничтожен склад боеприпасов. Помимо этого, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областях за сутки перехвачено 12 снарядов РЗО HIMARS и уничтожено 11 украинских беспилотников.

Министр обороны России Сергей Шойгу 7 марта заявил, что в феврале потери ВСУ в конфликте увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и превысили 11 тыс. человек.