Рогов сообщил о взрыве в Запорожье

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В подконтрольном Украине городе Запорожье прогремел взрыв, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале.

По его словам, взрыв прозвучал в 13:08. «Как сообщают мне земляки-запорожцы, после взрыва была объявлена воздушная тревога», — написал Рогов. Украинское издание «Суспiльне Запорiжжя» тоже пишет о воздушной тревоге в Запорожской области.

Позже Рогов уточнил, что взрыв, по предварительным данным, произошел в Вольнянске — ближайшем пригороде Запорожья. По словам чиновника, там расположен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и украинского подразделения ПВО.

10 марта Рогов тоже сообщал о взрывах в Запорожье, при этом на подконтрольной Киеву территории региона сигналов воздушной тревоги не звучало.

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Российские войска контролируют южные и центральные части области. Северные районы вместе с областным центром — городом Запорожье — находятся под контролем Киева.