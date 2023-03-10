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Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

Владимир Рогов сообщил о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы, сообщил в телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Взрывы, по его словам, прозвучали около 8:22 мск, при этом в этот момент на подконтрольной Киеву территории региона не звучало сигналов воздушной тревоги.

В последний раз воздушную тревогу объявляли вечером 9 марта, следует из данных сервисов, отслеживающих такие оповещения. Отбой дали около 22:45 мск.

Рогов также писал о взрывах на территории города вечером 9 марта. Они прозвучали около 21:00 мск. Всего взрывов, по словам Рогова, было пять.

Позднее политик добавил, что взрывы были слышны в Вольнянске — одном из пригородов Запорожья. После прилетов в городе пропало электричество, утверждал он. Перебои с электроснабжением начались и в самом Запорожье, в одном из районов города, после серии взрывов начался пожар, писал Рогов со ссылкой на очевидцев.

Запорожская область вошла в состав России по итогам референдума, который состоялся в регионе в сентябре 2022 года. Российские войска контролируют южные и центральные части области. Северные районы вместе с областным центром — городом Запорожье — находятся под контролем Киева.

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Рогов сообщил о взрывах в Запорожье
Рогов сообщил о взрывах в Запорожье

Теги
Владимир Рогов Запорожье Запорожская область взрывы
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