Александр Лукашенко: сотрудники КГБ в Гродно изъяли арсенал оружия для «громких» терактов

Лукашенко сообщил об изъятии в Гродно оружия для «громких» терактов

Александр Лукашенко на совещании с силовым блоком страны (Фото: president.gov.by)

Сотрудники Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии во время спецоперации в Гродно обнаружили арсенал оружия и взрывчатки для терактов, заявил президент республики Александр Лукашенко на совещании по вопросам работы силового блока, передает БелТА.

«Спецслужбы сработали блестяще. Изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для громких терактов в отношении граждан, должностных лиц государственных органов», — рассказал Лукашенко.

Он отметил, что ни один военнослужащий группы «А», которая осуществляла захват, не погиб, хотя со стороны террористов применялись гранаты и стрелковое оружие.

Операция белорусского КГБ проходила 19 марта на улице Курчатова в Гродно. Сотрудники ведомства ликвидировали вооруженного иностранца, которого заподозрили в подготовке теракта. В пресс-службе КГБ сообщили, что «гражданин Л.» использовал автоматическое оружие и боевые гранаты для оказания сопротивления.

21 марта в эфире телеканала «Беларусь 24» уточнили, что террористом оказался Алексей Ломакин 1981 года рождения, которого переправили в Белоруссию из Польши. У него нашли поддельный российский паспорт, передает Sputnik.

Следственное управление Комитета госбезопасности возбудило уголовное дело (по какой конкретно статье, в ведомстве не уточнили).